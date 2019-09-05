Japonya'da narenciye yüklü kamyon banliyö trenine çarptı: En az 1 ölü
1 saat önce
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında tren yolunda yaşanan kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında tren yolunda yaşanan kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı. Yetkililer kazanın banliyö treni ile narenciye yüklü bir kamyonun Tokyo yakınlarındaki demir yolu üzerinde çarpışması sonucu meydana geldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:33
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