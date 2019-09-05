Son Dakika Haberleri: Japonya'da narenciye yüklü kamyon banliyö trenine çarptı: En az 1 ölü
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Japonya'da narenciye yüklü kamyon banliyö trenine çarptı: En az 1 ölü

1 saat önce

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında tren yolunda yaşanan kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı.

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Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında tren yolunda yaşanan kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı. Yetkililer kazanın banliyö treni ile narenciye yüklü bir kamyonun Tokyo yakınlarındaki demir yolu üzerinde çarpışması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:33 
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