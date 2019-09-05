Japonya'da narenciye yüklü kamyon banliyö trenine çarptı: En az 1 ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında tren yolunda yaşanan kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı. Yetkililer kazanın banliyö treni ile narenciye yüklü bir kamyonun Tokyo yakınlarındaki demir yolu üzerinde çarpışması sonucu meydana geldiğini bildirdi.