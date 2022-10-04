Japon sokak dansçıları NEVÜ öğrencileri için sahne aldı

Japonya'da "Neşe Saçan Adamlar" olarak bilinen iki kişilik sokak dans ekibi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine gösteri sundu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon Kültür Kulübünce düzenlenen program, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Özel kostümleriyle sahneye çıkan Tony Atsushi ve ??Keizo Shogen, çizgi film karakterlerini canlandırarak, müzik eşliğinde gösteri yaptı.

Bir bölümüne öğrencilerin de dahil olduğu gösterinin ardından NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, ekibe teşekkür etti.

Üniversite olarak öğrencilerin eğitimleri ile sosyo-kültürel olarak gelişimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Öztürk, konuk ekibe teşekkür belgesi verdi.