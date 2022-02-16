Üye Girişi
Japonya'da Nihon Üniversitesinin eski başkanı vergi kaçırdığını itiraf etti - Son Dakika

Japonya'da Nihon Üniversitesinin eski başkanı vergi kaçırdığını itiraf etti

16.02.2022 08:22
Japonya'da Nihon Üniversitesinin eski başkanı vergi kaçırdığını itiraf etti

Japonya'nın en büyük üniversitelerinden Nihon Üniversitesinin (Nichidai) eski başkanı, görev süresinde vergi kaçırdığını kabul etti.

Japonya'nın en büyük üniversitelerinden Nihon Üniversitesinin (Nichidai) eski başkanı, görev süresinde vergi kaçırdığını kabul etti.

Tokyo Bölge Mahkemesindeki duruşmada, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan 75 yaşındaki Tanaka Hidetoşi'nin ifadesi alındı.

Duruşma savcıları açılış beyanında, görevi esnasında Tanaka'nın, üniversite yönetim kurulu eski üyelerinin verdiği rüşveti kabul ettiğini belirtti.

Üniversiteyle bağlantılı iş kapsamlı yasa dışı ödemelerin Tanaka'nın eşi vasıtasıyla kanalize edildiği ve paranın vergi beyannamelerine kasten dahil edilmediği, evinde muhafaza edildiği bildirildi.

Tanaka ifadesinde, vergi kaçakçılığı suçlamasını kabul ederek atfedilen suçlamalara karşılık verme niyetinde olmadığını bildirdi.

Rüşvet verdiği iddia edilen eski yönetim kurulu üyeleri İnoguçi Tadao ile Yabumoto Masami'nin halihazırda "emniyeti suistimalden" soruşturma geçirdiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, 118 milyon yen (1 milyon dolar) parayı saklayan Tanaka, 2018 ve 2020 yıllarında 52 milyon yen (458 bin dolar) vergi kaçırmaktan yargılanıyor.

1889'da kurulan ve Japonya'nın en büyük üniversitelerinden kabul edilen Nichidai, Aralık 2021 başında Tanaka ile ilişiğin kesildiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Üniversite, Japonya, Tokyo, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da Nihon Üniversitesinin eski başkanı vergi kaçırdığını itiraf etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:14 İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı
08:13 Cumhur İttifakı en çok İstanbul'da kaybediyor: 2018 seçmeninin %22'si gitti, İmamoğlu yükselişte!
08:12 Bill Gates'ten canlı yayında bomba açıklamalar: Koronavirüs aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak
08:10 Gram altın ne kadar? 16 Şubat çeyrek altın ne kadar?
08:00 Bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Şubat Çarşamba günü yurdumuzda ve bazı kentlerimizde hava durumu
07:58 Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Şubat Çarşamba güncel döviz kuru
07:54 O sapık yakalandı! Mağazada genç kadını izleyerek kendini tatmin etmişti
07:48 Evlilik teklifinin önceden basına sızdırılmasına Demet Özdemir'den sitem: Bütün sürprizi bozdunuz
07:44 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki önemli konular
00:58 Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 08:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da Nihon Üniversitesinin eski başkanı vergi kaçırdığını itiraf etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement