Japonya'da Nihon Üniversitesinin eski başkanı vergi kaçırdığını itiraf etti - Son Dakika

Japonya'nın en büyük üniversitelerinden Nihon Üniversitesinin (Nichidai) eski başkanı, görev süresinde vergi kaçırdığını kabul etti.

Tokyo Bölge Mahkemesindeki duruşmada, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan 75 yaşındaki Tanaka Hidetoşi'nin ifadesi alındı.

Duruşma savcıları açılış beyanında, görevi esnasında Tanaka'nın, üniversite yönetim kurulu eski üyelerinin verdiği rüşveti kabul ettiğini belirtti.

Üniversiteyle bağlantılı iş kapsamlı yasa dışı ödemelerin Tanaka'nın eşi vasıtasıyla kanalize edildiği ve paranın vergi beyannamelerine kasten dahil edilmediği, evinde muhafaza edildiği bildirildi.

Tanaka ifadesinde, vergi kaçakçılığı suçlamasını kabul ederek atfedilen suçlamalara karşılık verme niyetinde olmadığını bildirdi.

Rüşvet verdiği iddia edilen eski yönetim kurulu üyeleri İnoguçi Tadao ile Yabumoto Masami'nin halihazırda "emniyeti suistimalden" soruşturma geçirdiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, 118 milyon yen (1 milyon dolar) parayı saklayan Tanaka, 2018 ve 2020 yıllarında 52 milyon yen (458 bin dolar) vergi kaçırmaktan yargılanıyor.

1889'da kurulan ve Japonya'nın en büyük üniversitelerinden kabul edilen Nichidai, Aralık 2021 başında Tanaka ile ilişiğin kesildiğini açıklamıştı.