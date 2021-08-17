Japonya'da nükleer santralde yangın alarmları çaldı, sızıntı saptanmadı - Son Dakika

Mart 2011'de Fukuşima depremi ve sonrasındaki tsunami sonrası, Hamaoka santralinin faaliyetleri askıya alınmıştı.

Olay sonrası, itfaiye birimleri santrale sevk edilirken Chuden, olayda yaralanma ve radyoaktif materyal sızıntısının saptanmadığını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Şizuoka eyaletindeki Hamaoka santralinde yerel saatle 05.15 sularında yangın alarmları çaldı.

Japonya 'da Hamaoka nükleer santralinde yangın alarmları verilirken, santralde sızıntıya rastlanmadı.

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