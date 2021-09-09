Japonya'da OHAL 19 eyalette 30 Eylül'e dek uzatıldı - Son Dakika

Japonya'da hükümet, Covid-19 vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle 21 eyalette devam eden OHAL'i 19 eyalette 30 Eylül'e dek uzatma kararı aldı. 2 eyalet ise OHAL kapsamından çıkarılarak yarı-OHAL kapsamına alındı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı geride bırakan Japonya'da vaka sayılarında istenilen düşüşün sağlanamaması hükümeti harekete geçirdi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 salgını konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun görüşleri doğrultusunda 21 eyalette devam eden OHAL'in süresini 19 eyalette 30 Eylül'e dek uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Karar kapsamında, normalde 12 Eylül'e dek sürmesi öngörülen uygulamanın Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga ve Hiroshima'da 30 Eylül'e kadar devam etmesine karar verilirken, Miyagi ve Okayama'nın ise OHAL kapsamından çıkarılarak daha esnek tedbirler öngören yarı-OHAL kapsamına alınması kararlaştırıldı.

NORMALLEŞME SİNYALİ

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, mevcut krizi aşmak ve güvenle normal hayata dönmek için gereken her tedbiri alacaklarını belirterek, "İlaç ve aşıları kullanarak sağlık sistemini güçlendirecek ve ciddi vakaları önleyeceğiz" ifadelerini kullandı. En geç Kasım ayına dek isteyen herkesin aşılanmasını tamamlama hedefini yineleyen Suga, aşı sertifikası ve negatif test sonucu gibi tedbirleri içeren bir sistem oluşturarak mevcut kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

TEDBİRLER SÜRECEK

OHAL uygulaması altındaki bölgelerde restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol satış yasağının devam edeceği ifade edilirken, içki servisi yapmayan işletmelerin dahi 20.00'da kepenk indirmek zorunda olacağı bildirildi. OHAL kapsamında kamu otoritelerinin yaptığı çağrılara uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlarından yararlanmayı sürdüreceği açıklandı. Öte yandan şirketlerin çalışanlarını evden mesaiye teşvik edeceği kaydedildi.

KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ SÜRESİ UZATILMIŞTI

İlk olarak Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan ve daha sonra kapsamına Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri dahil edilen olağanüstü halin (OHAL) uygulama alanı son olarak Hokkaido, Gifu, Aichi, Miyagi, Mie, Shiga, Okayama ve Hiroshima eyaletlerini içine alacak şekilde genişletilmişti. 31 Ağustos'a kadar devam etmesi beklenen uygulamanın süresi son olarak 12 Eylül'e dek uzatılmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 1 milyon 616 bin 829'a yükselmiş, ölü sayısı da 16 bin 652'ye ulaşmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)