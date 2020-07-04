Japonya'da OHAL'in ardından rekor sayıda Covid-19 vakası

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ülkede OHAL'in kaldırılmasından bu yana görülen en yüksek Covid-19 vaka sayısı kayda geçti. 131'i Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 238 yeni enfeksiyon, toplam vaka sayısını 20 bin 290'a taşıdı.



Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da ikinci dalga endişesi sürüyor. Başkent Tokyo'da 3 gün üst üste 100'ü aşan yeni Covid-19 vaka sayısı bugün de 131 olarak açıklandı. Gün boyu Japonya genelinde doğrulanan 238 enfeksiyonla ülke genelinde vaka sayısı 20 bin 290'a yükselirken, karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi ile havaalanı karantinalarında tespit edilen vakalarında toplam bilançoya dahil olduğu belirtildi. 13'ü karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 990 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



"Yeni OHAL'e gerek yok"



Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise bugün hükümet kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda ülke genelinde artışa geçen vaka sayıları hakkında bilgilendirildi. Artan sayıda yeni Covid-19 enfeksiyonuna rağmen tekrar OHAL ilan edilmesine gerek olmadığını belirten Abe, durumun yakından izlendiğini ifade etti. - TOKYO