Japonya'da OHAL'in süresi uzatılabilir - Son Dakika
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Japonya'da OHAL'in süresi uzatılabilir

6 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişleten Japonya'da hükümet, 1 aylık OHAL sürenin uzatılıp uzatılmayacağına Nisan sonunda başlayacak resmi tatil sırasında karar verecek.

Japonya'da OHAL'in süresi uzatılabilir, System.String[]

Korona virüsü salgını nedeniyle OHAL'in kapsamını tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişleten Japonya'da hükümet, 1 aylık OHAL sürenin uzatılıp uzatılmayacağına Nisan sonunda başlayacak resmi tatil sırasında karar verecek.


Dünyada hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da, gözler daha önce 1 ay süreceği açıklanan uygulamanın süresinin uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi. 29 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasındaki 'altın hafta' tatilinde halka evde kalma çağrısı yapan hükümetin ise kararını bu süre zarfında vereceği öğrenildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin 6 Mayıs öncesinde kendilerine korona virüsü konusunda danışmanlık yapan uzman kuruluna danışarak konuya dair kararını vereceğini söyledi. Uzman kurulunun başkanı Shigeru Omi ise doğrulanan vakaların sayısı, vaka artış hızı ve enfeksiyon yayılım yolunun belirlenemediği vakaların oranı dahil tüm parametreleri dikkate alacaklarını vurguladı.


OHAL kapsamı genişletilmişti


Japonya'da hükümet artan korona virüsü vakaları karşısında 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Başbakan Shinzo Abe'nin 6 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacak OHAL'i ülke genelinde uygulama kararında, 'altın hafta' süresince gerçekleşmesi beklenen seyahatleri azaltma düşüncesinin etkili olduğu kamuoyuna yansımıştı.


Abe çağrısını yineledi


Son olarak dün yaptığı konuşmada yaklaşan tatile değinen Abe, bu süreçte virüsün yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekmişti. Vatandaşlara yaptığı seyahat etmeme çağrısını yineleyen başbakan, Japonya sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak ve insanların hayatını korumak adına herkesi elini taşın altına koymaya çağırmıştı. Abe, daha önce de ifade ettiği kişisel teması yüzde 80 oranında azaltma hedefine ulaşmak için insanlardan daha fazla işbirliği istemişti.


Tatil fırsatı olarak görülüyor


Altın hafta, her yıl Nisan ayının sonunda başlayıp Mayıs ayının ilk haftasına dek süren ve dört ulusal bayram nedeniyle bir araya gelen resmi tatiller dizisini ifade ediyor. Japon halkı için bir tatil fırsatı olarak görülen altın hafta süresince milyonlarca kişi yurt dışı ve yurt içi seyahatleri gerçekleştiriyor. Bu yıl salgın nedeniyle evde kalma çağrısı yapılsa da, tatil süresince gerçekleşmesi beklenen seyahatlerin kişisel teması artırmasından endişe ediliyor. - TOKYO

Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:07 Kaynak: İHA

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