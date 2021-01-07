Japonya'da OHAL kararının ardından korkutan gelişme - Son Dakika

Japonya'da OHAL kararının ardından korkutan gelişme

07.01.2021 14:57
Japonya'da OHAL kararının ardından korkutan gelişme, System.String[]

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak 7 bin 490 olarak açıklandı.

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak 7 bin 490 olarak açıklandı.

Japonya'da hükümetin bugün Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü (OHAL) ilan edildiğini açıklamasından dakikalar sonra endişe verici bir gelişme yaşandı. Korona virüs vakalarının sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak 7 bin 490 oldu. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 267 bin 636'ya yükselmiş oldu. Son 24 saatte 38 hastanın daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 3 bin 872'ye ulaştı.

BAŞBAKAN SUGA'DAN OHAL AÇIKLAMASI

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette OHAL ilan edildiğini açıkladı. Covid-19'un ülke genelindeki hızlı yayılışının insanların yaşamı ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde ciddi etkisi olabilecek noktaya geldiğini belirten Suga, virüsle mücadele yasasına dayanarak OHAL ilan ettiğini duyurdu. Suga, salgının beklediklerinden daha kötü hale geldiğini söyleyerek, "Bu durumun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Bunu başarmak için bir kez daha sosyal yaşamınızı kısıtlamanızı istemekten başka seçeneğimiz yok. Bir ay içinde durumu iyileştirmeye kararlıyız" dedi. Salgını kontrol altına almak için gereken her şeyi yapma sözü veren Suga, aşılamaya önümüzdeki ay başlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Suga, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik kararlılığını da tekrarladı.

Yarın yürürlüğe girecek olan OHAL, Tokyo'nun yanı sıra Saitama, Chiba ve Kanagawa'da da geçerli olacak. Karar, 7 Şubat'a dek yürürlükte kalacak.

Ardı ardına rekor

Yeni yıl tatilinin sona ermesinin ardından ülkede vaka sayılarında patlama yaşanmış, 5 Ocak'ta 4 bin 915'e ulaşarak rekor kıran günlük vaka sayısı, dün ilk kez 6 bin üzerine çıkarak rekor tazelemişti. Bugün 7 bin 490 kişiye korona virüs teşhisi konmasıyla 3 ardışık gün üst üste vaka rekoru kırılmış oldu.

(Burak Ersoy/İHA)

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da OHAL kararının ardından korkutan gelişme - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen 1,5 milyon lira değerindeki malzemeleri çalan çete yakalandı Eşini 40 bıçak darbesi ile öldüren katil kocaya verilen haksız tahrik indirimi bozuldu Irak, Kasım Süleymani suikasti nedeniyle Trump hakkında yakalama kararı çıkardı Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak         
14:54
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak         
14:16
Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı         
14:05
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman         
13:23
Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada         
13:08
Kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu Kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu         
12:43
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 15:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da OHAL kararının ardından korkutan gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei