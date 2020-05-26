Japonya'da OHAL sona erdi, hayat normale dönüyor - Son Dakika

Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan OHAL'in sona ermesiyle ülkede hayat normale dönmeye başladı. Bir süredir kapalı olan ticari işletmelerden bazıları yeniden hizmet vermeye başlasa da, korkulduğu gibi bir insan yoğunluğu yaşanmadı.



Japonya'da korona virüs salgını nedeniyle 7 Nisan'dan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) dün son 5 eyalette de yürürlükten kaldırılmasıyla Tokyo ve çevresinde hayat normale dönmeye başladı. Hükümet tarafından yapılan kepenk kapatma ve evde kalma çağrılarının resmi olarak sona ermesiyle bazı işletmeler ticari faaliyetlerine yeniden başladı. Kafe ve restoranların ilk etapta yalnızca dışarıya servis yaptığı gözlenirken, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat çeken uyarı levhalarının kullanıldığı görüldü. Oyun salonları ve alışveriş merkezleri de yaklaşık 2 aylık sürenin ardından ilk kez ziyaretçi kabul etti. Buna rağmen normalleşmenin ilk gününde yaşanan tenhalık dikkat çekti. Belediyeler ise yalnızca sigara içenlere tahsis edilen özel alanları, olası enfeksiyon yayılma riskine karşı geçici olarak kullanıma kapattı. OHAL boyunca yolcu sayısında ciddi oranda azalma yaşanan Tokyo tren hattında yoğunluk düşük de olsa yeniden başlarken, az sayıda bölge sakini ise eyaletler arasında seyahat etmek için hızlı tren gişelerine bilet almaya gitti.



"Umarım her şey normale döner"



Yaklaşık 15 yıldır Japonya'da yaşayan İngilizce Öğretmeni Steve Lehman (42), OHAL'in sonlandırılması kararından mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 aydır evde olmaktan çok sıkıldım. Şanslıyım ki yarın işe dönebileceğim. 1 ya da 2 ay içinde her şeyin tamamen normale dönmesini umuyorum" dedi. Üniversite öğrencisi olan Yuji İshikawa (21) ise, bugün alışveriş merkezlerinin ilk kez açıldığını belirterek, "Birçok insanın maske taktığını görmek güzel. Bundan sonra sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek virüsün yayılmasını önlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Dengeli geçiş süreci başladı



Japonya'da ilk olarak 7 Nisan'da bazı bölgelerde ilan edilen ve daha sonra kapsamı genişletilen OHAL dün son olarak uygulandığı Tokyo dahil 5 eyalette de yürürlükten kaldırılmıştı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise daha önce dile getirdiği dengeli geçiş süreci çağrısını tekrarlayarak, "Bundan sonra önemli olan ekonomik faaliyetlere devam edip hayatımızı sürdürürken, aynı zamanda enfeksiyon riskini nasıl kontrol altında tutabileceğimizi düşünmek" ifadelerini kullanmıştı. Japonya'da 712'si karantina gemisinin yolcu mürettebatından olmak üzere 17 bin 736 kişi Covid-19'a yakalanmış, 868 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. - TOKYO