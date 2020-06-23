Japonya'da Okinawa muharebelerinin bitişinin 75. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Japonya'da Okinawa muharebelerinin bitişinin 75. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Japonya'nın Okinawa adasında, İkinci Dünya Savaşı'nda 200 bin insanın hayatını kaybettiği muharebelerin sona ermesinin 75. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Japonya'nın Okinawa adasında, İkinci Dünya Savaşı'nda 200 bin insanın hayatını kaybettiği muharebelerin sona ermesinin 75. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

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Okinawa Valisi Tamaki Denny'nin ev sahipliğinde adanın İtoman şehrindeki barış parkında düzenlenen törene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 160 kişi davet edildi.

Salgın sebebiyle törene video mesajla katılan Başbakan Abe Şinzo, merkezi hükümet ile ada yönetimi arasında tartışmalara sebep olan ABD üssüne değindi.

Üssün, ada üzerindeki ağır yükünün farkında olduğunu aktaran Başbakan Abe, "Bu külfetin hafifletilmesine yönelik safhalar halinde çalışarak başarı elde etmeye kararlıyım." dedi.

Silahsızlanmadan Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nakamitsu İzumi'nin mesajının okunduğu törende, Vali Tamaki de konuşma yaptı.

Okinawa, Japonya'nın yüz ölçümünün sadece 0,6'sını oluşturmasına rağmen, kapladığı alan itibarıyla ülke genelinde ABD askeri tesislerinin yüzde 70'i bu adada bulunuyor.

Japon Emperyal Ordusu ile ABD donanmasını karşı karşıya getiren muharebe, kayıtlara geçen rakamlara göre Japonya'dan yaklaşık 188 bin, ABD'den ise 12 bin kayıpla 1945'te son buldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:33 Kaynak: AA

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