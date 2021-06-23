Japonya'da olimpiyatlarla ilişkili ilk Covid-19 vakasında Ugandalı ekip de karantinaya alındı - Son Dakika

Olimpiyatlar için Japonya'ya gelen Uganda milli takımı ekibinden bir antrenörün havaalanında yapılan testlerde pozitif sonuç vermesinin ardından, ilk olarak eğitim kamplarına gitmelerine izin verilen ekibin kalan 8 üyesi de karantinaya alındı.

Gelecek ay Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilişkili doğrulanan ilk korona virüs vakası tespit edildi. Geçtiğimiz hafta Japonya'ya gelen Uganda milli takımı ekibinden bir antrenöre havaalanında yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Antrenörün test sonucunun ardından Osaka'daki kamp merkezine gitmelerine izin verilen 8 üyenin Covid-19 taşıyan antrenör ile yakın temasının tespit edilmesi sonucu tedbir amaçlı karantinaya alındı. Japon yetkililer, ekipten 3 Temmuz'a kadar otelde kalması istedi. Şu ana dek yapılan testlerde negatif sonuç verdiği kaydedilen 8 kişinin sağlık durumlarının da iyi olduğu açıklandı.

OLİMPİYATLARLA İLİŞKİLİ İLK VAKA

Ugandalı ekibin tamamının Japonya'ya gelmeden önce aşılandığı ve uçağa binişten önce yapılan PCR testinde negatif sonuç verdiği duyurulmuştu. Testi havaalanında pozitif çıkan ekip üyesinin karantinaya alındığı belirtilirken, diğer 8 kişinin Osaka'daki eğitim kampına gittiği kamuoyuna yansımıştı.

SIKI TEDBİRLER UYGULANACAK

Olimpiyat Organizasyon Komitesi geçtiğimiz hafta sporcu ve teknik ekiplere yönelik salgın tedbir yönergeleri yayınlamış, ülkeye giriş için Japonya'ya seyahat etmeden önce ve Japonya'ya varışta yapılacak Covid-19 testinden negatif sonuç verme şartının aranacağı belirtilmişti. Japonya içi seyahat kısıtlaması gibi tedbirleri ihlal eden atletlerin, diskalifiye olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılmıştı.

SON 1 AY

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, Paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)