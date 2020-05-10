Japonya'da ölü sayısı 646'ya yükseldi - Son Dakika

Japonya'da bugün tespit edilen 70 yeni korona virüs vakası, ülkedeki toplam vaka sayısını 16 bin 559'a çıkardı. Son 24 saatte 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 646 oldu.



Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde yaklaşık 280 bin kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını, Japonya'da son 24 saatte 9 can kaybına yol açtı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede korona virüsten ölenlerin sayısı 646'ya yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişinin, toplam ölü sayısına dahil olduğu belirtildi.



Günlük vaka sayısı 70'te kaldı



Dünden bu yana ülke genelinde doğrulanan yeni enfeksiyon sayısının 70'te kalması olumlu bir gelişme olarak yorumlanırken, son gelişmeler vakalar toplamını 16 bin 559'a yükseltti. Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, farklı eyaletlerden 15 bin 847 kişiye Covid-19 bulaştığı bildirildi.



270 kişi kritik durumda



Sağlık Bakanlığı yetkilileri korona virüs tedavisi gören 270 hastanın sağlık durumunun kritik olduğunu belirtirken, ülke çapında 8 bin 778 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. - TOKYO