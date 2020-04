Japonya'da ölü sayısı 77'ye yükseldi - Son Dakika

Japonya'da 7 kişinin daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 77'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüsü salgını, Japonya'da 7 can kaybına neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayısı 77'ye yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 11 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 66 ölüm vakası bildirildi.

Vaka sayısı arttı

Dün ülke genelinde kaydedilen rekor sayıdaki 200 yeni vaka ile Japonya'daki korona virüsü vakalarının toplam sayısı 2 bin 947'ye çıktı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemide enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 2 bin 235 kişiye korona virüsü bulaştığı bildirildi.

69 HASTANIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Toplam 69 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye kadar bin 24 kişinin korona virüsünü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

