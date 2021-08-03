Japonya'da ortalama yaşam süresi 8 yıldır uzuyor - Son Dakika

Japonya'da ortalama yaşam süresi 8 yıldır uzuyor

Japonya'da 2020 yılında hem erkek hem de kadınların ortalama yaşam süresinde son 8 yılın rekoru kırıldı.

Japonya'da 2020 yılında hem erkek hem de kadınların ortalama yaşam süresinde son 8 yılın rekoru kırıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2012'den beri Japonya'da sürekli uzayan ortalama yaşam süresinde geçen yıl yeni seviyeye ulaşıldı. Önceki yıla kıyasla 2020'de ortalama yaşam süresi kadınlarda 0,30 yıl artışla 87,74 yıla, erkeklerde ise 0,22 artışla 81,64 yıla yükseldi. Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, dünya sıralamasında Japon kadınları Hong Kong'dan sonra ikinci basamakta, Japon erkekleri ise Hong Kong ve İsviçre'nin ardından üçüncü basamakta yer aldı.

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