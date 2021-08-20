Japonya'da Paralimpik 2020 öncesi Kovid-19 vaka oranlarının "gerçeği" yansıtmadığı iddiası - Son Dakika

Japonya'da Paralimpik 2020 öncesi açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranlarının "gerçeği" yansıtmadığı iddia edildi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, Meclis oturumundaki konuşmasında Sağlık Bakanlığının yayımladığı verileri eleştirdi.

Kovid-19 testlerinin ülke genelinde yetersiz yapıldığını savunan Omi, "gerçek vaka oranlarının" günlük açıklanan oranlardan çok daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Tedbir çağrılarına rağmen halkın iş birliği yapmadığını belirten Omi, yaygınlaşan Delta varyantının ülke genelinde vakaların oldukça artmasına sebep olduğunu söyledi.

Omi, merkezi hükümet ve yerel idarelere, Kovid-19 hastalarına yönelik tedavi merkezlerinin sayısını artırmaları çağrısı yaptı.

23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları sürecindeki vaka seyrini anımsatan Omi, Paralimpik 2020'ye ilişkin "Salgın durumu şimdi çok daha kötü" dedi.

Japonya'da dün salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı.

Son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 25 bin 156 artarak 1 milyon 232 bin 461'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 26 artışla 15 bin 555'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.