Japonya'da piyasalar Rusya-Ukrayna savaşından endişe duyuyor - Son Dakika

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF), Rusya- Ukrayna savaşının Japon imalat sanayisinde "türbülans etkisi" oluşturabileceğini bildirdi.

JISF Başkanı Haşimoto Eiji, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, ülkesinin demir-çelik endüstrisi üzerindeki etkilerine değindi.

"Çelik endüstrisi için en büyük risk yükselen fiyatlar" diyen Haşimoto, sektörün olası fiyat patlamalarına hazırlıklı olmasını istedi.

Haşimoto, "Japonya'nın çoğu enerji kaynağı deniz aşırı ülkelerden ithal. Ukrayna krizi, Japon imalat sanayisi üzerinde türbülans etkisi oluşturabilir." dedi.

Mizuho Securities analisti Miura Yutaka da yatırım piyasalarının, "Rusya'ya karşı yaptırımların, halihazırda yüksek ham petrol fiyatlarını daha da yükselteceğinden" endişelendiğini söyledi.

Miura, "(Bu endişe) Sadece ekonomiye olumsuz etki değil, tırmanan enflasyon karşısında ABD Merkez Bankasının 'daha şahin bir tavır' takınmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

NLI Research Araştırma Uzmanı Saito Taro ise savaşın "malzeme fiyatlarına yönelik etkisi ve ciddiyetinin" gözlemlendiğini belirterek "Uzun vadede dünya, Avrupa'dan itibaren iktisadi durgunluğa girerse Japon ekonomisi de küçülecektir." değerlendirmesini yaptı.

Nomura Securities stratejisti Sawada Maki, Ukrayna'daki gidişatın belirsizliğini kaynak göstererek yatırımcıların, "enerji fiyatlarındaki artışın şirket gelirlerini baskı altına alabileceğinden kaygı duyduğunu" belirtti.