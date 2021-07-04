Japonya'da Pokemon Tema Parkı Açılıyor - Son Dakika

Pokemon'un Japonya'da böcek toplayan çocuklardan ilham aldığını ve bu nedenle doğa ile olan ilişkilendirmenin her zaman serinin büyük bir parçası olduğunu söylememiz mümkün. Bu felsefeden yola çıkan şirket, Japonya'daki yepyeni bir tema parkına bu temayı uyguluyor.

Kotaku tarafından yapılan habere göre şirket, ana cazibe merkezinin doğayı ve Pokemon'u birlikte deneyimlediği 48.000 metrekarelik bir orman tema parkı olan Pokemon Wonder'ı resmen .

Alana gelen ziyaretçilere ne arayacaklarına dair bir yönlendirme verilip ve ipuçlarıyla birlikte bir çıktısı teslim edilecek. Pokemon'ları tespit etmek için bu ipuçlarını takip edecek olan ziyaretçiler, yeterince dikkatli davranırsa parkın içinde gizlenmiş el yapımı canavarları görebilecek

Pokemon Wonder, oyuncak arabaları ve maskotları olan geleneksel bir eğlence parkından ziyade, 20 yıldır el değmemiş geniş bir ormanın içinde yer alıyor. Bu alanda Pokemon severler ve katılımcılar ormanı keşfedebilir, yaprak ve meşe palamudu gibi öğelerden yapılmış el yapımı minik canavarları arayabilirler.

Tokyo'nun en büyük eğlence parkı olan Yomiuriland'ın arkasında bulunan park, Pokemon Company tarafından "doğa macerası" olarak nitelendiriyor ve 17 Temmuz - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında Japonya'da sınırlı bir süre için faaliyet gösterecek.

Niantic tarafından geliştirilen'nun yürüme temelli bir oyun olduğunu varsayarsak bu tarz bir tema parkı oyunculara hem yürüyüş, hem oyun oynama hem de minik kahramanların gerçek hayattaki tasvir edilmesi gibi harika bir deneyim sunacak gibi gözüküyor.