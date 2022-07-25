Japonya'da polis yabani maymun saldırılarına karşı önlem alacak - Son Dakika
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Japonya'da polis yabani maymun saldırılarına karşı önlem alacak

25.07.2022 17:55
Japonya'da polis yabani maymun saldırılarına karşı önlem alacak

Japonya'da polisin yabani maymun saldırılarını önlemek için sakinleştirici silah kullanmaya yöneleceği bildirildi.

Japonya'da polisin yabani maymun saldırılarını önlemek için sakinleştirici silah kullanmaya yöneleceği bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, Yamaguchi kentinde son haftalarda aralarında çocuk ve yaşlıların bulunduğu 42 kişinin Japon makaklarının saldırılarında yaralandığı belirtildi.

Haberde, zaman zaman makak saldırılarının ülkenin farklı bölgelerinde görüldüğüne işaret edildi.

Yamaguchi sakinlerden adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, kısa sürede bu kadar çok saldırı yaşanmasının nadir olarak görüldüğünü belirterek, "Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğradı. Son zamanlarda yaşlılar ve yetişkin erkekler de hedef alındı." ifadesini kullandı.

Bu ayın başında başlayan ilk saldırıların ardından Japon makaklarını tuzakla yakalama girişimlerinin başarısız olduğu, polisin bölgedeki devriyesinin işe yaramadığı kaydedildi.

Haberde, Japon polisinin bölge sakinlerini korkutan yabani maymun saldırılarını durdurmak için sakinleştirici silahlara yöneleceği belirtildi.

Yetkililer, kentteki saldırılardan sadece bir mi yoksa daha fazla maymunun mu sorumlu olduğunun henüz bilinmediğini aktardı.

Bir zamanlar nesilleri tehdit altında olan ve son yıllarda sayıları giderek artan Japon makakları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "en az endişe veren" tür olarak listelenmişti.

Yamagata Üniversitesinin araştırmasına göre, sayılarının hızla artması insanlar ve Japon makakları arasındaki "çatışmayı" tetikledi.

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Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da polis yabani maymun saldırılarına karşı önlem alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da polis yabani maymun saldırılarına karşı önlem alacak - Son Dakika
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