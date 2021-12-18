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Japonya'da psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor - Son Dakika

Japonya'da psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor

18.12.2021 07:57
Japonya'da psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor

Japonya'nın Osaka kentinde dün 24 kişinin yaşamını yitirdiği psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor.

Japonya'nın Osaka kentinde dün 24 kişinin yaşamını yitirdiği psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor.

Emniyet birimleri, görgü tanıklarının 60 yaşlarındaki erkek şüphelinin, kliniğin bekleme odasındaki ısıtıcının yanına içi sıvı dolu kağıt çanta bıraktığını ve ısıtıcıyı tekmeyle devirip sıvının alev almasıyla yangın çıkardığını anlattığını bildirdi.

Zanlının kaldırıldığı hastanede bilinç kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yerleşkenin tesisatını inceleyen Osaka İtfaiyesi, yangın önleme ve söndürme sistemlerinde eksiklik saptanmadığını açıkladı.

Kitaşinçi bölgesinde yer alan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katında bulunan psikiyatri kliniğinde dün yangın çıkmış, klinikteki 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar yaşları 20 ile 60 arasında değişen 14'ü erkek ve 10'u kadın 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Başbakan Kişida Fumio, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti. Olayı "trajik" olarak niteleyen Kişida, "yeniden meydana gelmesini önlemek için tüm önlemleri alacaklarını" bildirmişti.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Japonya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor - Son Dakika
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