Son Dakika Haberleri: Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi
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Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi

39 dakika önce

Japonya'da FamilyMart'a ait bir mağazada yiyeceklerin üzerinde gezen sıçan videolarının internette viral olmasının ardından şirket, mağazayı kapatma kararı aldığını açıkladı

Japonya'da raflarda gezen dev sıçanlar mağazayı kapattırdı; marketler zinciri özür diledi, System.String[]
Japonya'da market zinciri FamilyMart'a ait bir mağazada gıda reyonlarında gezinen sıçan videolarının internette viral olmasının ardından şirket, mağazayı kapatma kararı aldığını açıkladı.

Youtube ve Twitter'da 5 milyondan fazla görüntülenen videoda en az 6 büyük sıçanın buzdolabı ve raflardaki yiyeceklerin arasında dolaştığı görülüyor.
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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:54 
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