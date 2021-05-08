Japonya'da ramazan coşkusu Kovid-19 salgınına rağmen devam etti - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Japonya'da ramazan coşkusu devam ettirildi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, camideki dini ve eğitim faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çınar, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Yurt Dışında Sıkça Sorulan Dini Sorular" çerçeveli çalışmayı Japonya'da her gün bir video halinde Japon takipçilerine sunduklarını söyledi.

Bazı faaliyetleri çevrim içi yürüttüklerini kaydeden Çınar, Müslüman ülkelerin mutfak kültürlerini tanıttıklarını, hafta sonu İslam kültürüne yönelik seminer ve konferanslar verdiklerini belirtti.

Çınar, Japonca mealli mukabele ve hatim programını her gün yerel saatle 17.00'dan iftar vaktine kadar Tokyo Camisi YouTube kanalından canlı yayınladıklarını kaydetti.

Mesafeli namaz ve itikaf

Salgınla mücadele kurallarına uyduklarını kaydeden Çınar, Japonya'nın koyduğu kurallar çerçevesinde ramazan boyunca cuma ve vakit namazlarının caminin yarı kapasitesinde eda edildiğini belirtti.

Cemaatin sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan ve maske kurallarına riayet edilerek ağırlandığını belirten Çınar, "Cemaatimiz farklı kültür ve milletlerden. Hepsiyle buluştuk" dedi.

Önceki ramazanlara kıyasla iftar ikramlarının verilemediğini belirten Çınar, ramazanın son haftasında sınırlı sayıda olmak kaydıyla mesafeyle itikaf ibadetine izin verdiklerini belirtti.

Çınar, "Her gün bir cüz okumak kaydıyla teravihlerimizi hatim usulüyle kıldık. Bu gece 27. cüzü eda edeceğiz. Kadir Gecesi için cemaatimize özel program hazırladık." diye konuştu.

Bayram namazı iptal

Salgınla mücadele kapsamında Tokyo'daki olağanüstü halin (OHAL) hafta içinde 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Çınar, bayram namazlarında yaşanan yoğunluk sebebiyle bu yıl namazının kılınamayacağını söyledi.

Çınar, "OHAL uzatıldı. Bayram namazımız iptal edildi. Cuma namazına 300-500 arası cemaat geliyor. Bayram namazına ise Tokyo içi dahil Japonya'nın birçok şehrinden insanlar geliyor. Yaklaşık 3-4 bin civarı cemaat oluşuyor. Salgın öncesinde bu cemaati ağırlayabiliyorduk. Ancak salgındaki sosyal mesafe kuralına göre bu kadar cemaati ağırlama şansımız yok." diye konuştu.

Kadir Gecesi için özel olarak başkentteki Müslüman kesimin Tokyo Camisi'ne geldiğini belirten Çınar, "Kadir Gecesi'ni camimizde geçirmek isteyenler var. Yatsı ve teravih namazını eda ettikten sonra ilahi ve sohbet programının akabinde tesbih ve teheccüd namazları eda edeceğiz. Daha sonra sahur programı ve sabah namazını eda edeceğiz. Bu şekilde bu geceyi ihya etmiş olacağız." dedi.

Yaklaşan bayram kapsamlı etkinliklere ilişkin Çınar, "Tokyo'da Tama Kabristanlığı'ndaki Müslüman mezarlarını ziyaret edeceğiz. Japonya'da İslam'ın resmi din olarak tanınmasına vesile olan seyyah ve mütefekkir Abdürreşid İbrahim, Türk dili öğretmenleri, Tokyo Camisi imam hatipleri burada medfun. Bayramın birinci günü kabirleri başında anmış olacağız." diye konuştu.

Çocuk ve kadın faaliyetleri

Tokyo Camisi Bayan Din Görevlisi Selma Çınar da eğitim faaliyetleri olarak 4-6 yaş çocuklar, yetişkin çocuklar, yetişkin bayan ve erkeklere hitaben iki yıldır görev yaptığını söyledi.

Ayrı sınıflarda eğitim verdiklerini kaydeden Çınar "Hadislerle İslam, Elif-Ba, Temel İslam ve Aile Bilinci gibi 12 ayrı seminer grubunda yaklaşık 100'e yakın katılım oluyor." dedi.

İslam dinini kabul eden Japonlara hitaben "mühtediler sınıfında" ders verildiğini kaydeden Çınar, bu sınıfta Japonlardan İslam dini, tarihine yönelik her türlü sorularını cevaplandırdıklarını belirtti.

Çınar, ramazan dolayısıyla eğitim faaliyetlerinde "iftar, imsak, sahur, mukabele" gibi ramazan teması ve konularının tercih edildiğini kaydetti.