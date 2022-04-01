Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi

01.04.2022 08:39
Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi

Japonya'da yasal olarak reşit olma yaşı 20'den 18'e düşürüldü.

Japonya'da yasal olarak reşit olma yaşı 20'den 18'e düşürüldü.

Güncellenen Medeni Kanun, yeni mali yılın başladığı 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda reşit olma yaşı 20'den 18'e indirildi, hem kadın hem de erkekler için yasal evlilik yaşı 16'dan 18'e yükseltildi.

Yeni yasaya göre alkol, sigara kullanımı ile kumar oynayabilme yaşı ise 20 olarak kalacak.

Gençler 18 yaşından itibaren ebeveyn rızası dışında kredi başvurusu yapmaya hak kazanacak.

1876'da Japon İmparatorluğunca 20 olarak belirlenen reşitlik yaşı 1896'da kanunlaştırılmıştı.

Japonya'da nüfusun yaşlanmaya devam etmesi, düşen doğum oranları ve iş gücüne katılımın azalması dikkat çekiyor.

Yeni kanun kapsamında hükümet, genç kesimin sosyal hayata ve iş gücüne katılımını artırmayı planlıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı Son dakika haber! Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti

Medeni Kanun, Japonya, Evlilik, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi - Son Dakika


Son Dakika
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
07:55 Nisan ayı toz taşınımıyla geldi: İşte 1 Nisan 2022'de yurtta ve bazı kentlerimizdeki hava durumu!
07:50 Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi
07:49 Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 08:46:56. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da reşit olma yaşı 18'e indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement