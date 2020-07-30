- Japonya'da restoranda patlama: 1 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

- Japonya'da restoranda patlama: 1 ölü, 18 yaralı

TOKYO - Japonya'nın Fukushima eyaleti Koriyama şehrinde bir restoranda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, en az 18 kişi yaralandı.

Japonya güne bir felaket haberiyle uyandı. Fukushima eyaletinde bir restoranda meydana gelen patlama, bölgeyi savaş alanına çevirdi. Emniyet kaynakları, Koriyama şehrinde bir restoranda yerel saatle 09.00 sularında patlama meydana geldiğini bildirdi. Olayın ardından bölgeye intikal eden itfaiye ve emniyet güçleri, patlamanın yaşandığı alanda yürütülen çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca 2'si ağır olmak üzere 18 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Restoranın yakınındaki bir bankanın çalışanları ve ATM kullanan müşterilerin de yaralananlar arasında bulunduğu bildirildi. Bina yakınındaki birçok ev ve iş yerinde de maddi zarar meydana geldi.

Gaz tankı şüphesi

İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölgede 6 propan gazı tankı bulunduğunu açıklarken, 3 tankta sızıntı tespit edildiği belirtildi. Kesin nedeni henüz bilinmeyen patlamaya gaz sızıntısının neden olmuş olabileceği ifade ediliyor.