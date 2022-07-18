Japonya'da sahilde onlarca yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu - Son Dakika
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Japonya'da sahilde onlarca yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

18.07.2022 16:18
Japonya'da sahilde onlarca yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

Japonya'da Kumejima Adası sahilinde, en az 30 yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi.

Japonya'da Kumejima Adası sahilinde, en az 30 yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Kumejima Adası'ndaki yerliler, gelgitin ardından sahilde en az 30 cansız kaplumbağa rastladı.

Yeşil deniz kaplumbağalarının bazılarının boynundan bıçaklandığı belirtildi.

Yetkililer, bir balıkçının kaplumbağaların bazılarını ağdan çıkarmak için bıçakladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Balıkçı, "Kaplumbağaların bazılarını çözüp denize bıraktım ancak ağır olanları ağdan kurtaramadım, bu yüzden onlardan kurtulmak için bıçakladım." dedi.

Adadaki Deniz Kaplumbağası Müzesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, sığ suda yüzen hayvanlar görülüyor.

Polis, hayvanlara eziyet iddialarını araştırıyor.

Yeşil deniz kaplumbağaları, Japon yetkililer ve küresel koruma grupları tarafından nesli tükenme tehlikesinde bir tür olarak değerlendiriliyor.

YORUMLAR
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Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu Japonya'da hayvanlara toplu katliam! Boğazından bıçaklanan çok sayıdaki yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu Japonya'da çok sayıda deniz kaplumbağası boyunlarından bıçaklanmış halde ölü bulundu Japonya'da çok sayıda deniz kaplumbağası boyunlarından bıçaklanmış halde ölü bulundu
Kaynak: AA

Kaplumbağa, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da sahilde onlarca yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da sahilde onlarca yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu - Son Dakika
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