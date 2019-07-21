Son Dakika Haberleri: Japonya'da seçim sona erdi
Son Dakika Politika Haber

Japonya'da seçim sona erdi

1 saat önce

Japonya'da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sona erdi.

Japonya'da seçim sona erdi, System.String[]
Japonya'da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri sona erdi.

Japonya'da 245 üyeli Üst Meclis'in 124 üyesinin belirleneceği seçim sona erdi. Sandıkların kapanması ile resmi olmayan sonuçlar da açıklanmaya başladı. Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin iktidar koalisyonunun Üst Meclis'te 63'ten fazla sandalyeyi güvence altına alarak, çoğunluğu koruyacağı öngörülüyor. - TOKYO
Japonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki Bodrum'da sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması tamamlandı Erce Kardeşler, Altınordu'ya gözyaşlarıyla veda etti Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da seçim sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]