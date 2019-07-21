Son Dakika Haberleri: Japonya'da seçimlere katılım yüzde 50'nin altında kaldı
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Japonya'da seçimlere katılım yüzde 50'nin altında kaldı

1 saat önce

Japonya'da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerine katılım oranı yüzde 50'nin altında kaldı.

Japonya'da seçimlere katılım yüzde 50'nin altında kaldı, System.String[]
Japonya'da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerine katılım oranı yüzde 50'nin altında kaldı. Bu oranın Japonya tarihinde seçimlere en düşük ikinci katılım olduğu belirtildi. Alt ve Üst Meclisten oluşan iki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya'da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerinde katılım oranı beklentileri karşılamadı. Japonya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sandıkların kapanmasından 30 dakika öncesine kadar belirlenen katılım oranı yüzde 30.1 olarak kaydedildi. Bu oranın 2016'da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerine göre yüzde 6 daha düşük olduğu açıklandı. Japonya'da 17 milyondan fazla seçmenin seçim günü öncesinde kullandığı erken oylar dahil seçmenlerin toplam yüzde 48.1'inin oy kullandığı tahmin edilirken, seçimlere katılım oranının en son 1995'te yüzde 44.5 ile en düşük katılım olarak kaydedildiği bildirildi.
(Burak Ersoy/İHA)
Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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