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Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü - Son Dakika

Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü

12.02.2022 07:39
Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyı eyaleti Niigata'daki bir şekerleme fabrikasında dün gece yangın çıktı.

Eyalet polisine göre çok sayıda işçinin mesai saatine denk gelen yangında 4 kişi öldü, kaybolan bir kişi ise aranıyor.

Kyodo ajansı, itfaiye birimlerinin geceden beri kontrol etmeye çalıştığı yangında ölü sayısının yükselmesinden korkulduğunu aktardı.

Eyaletin Murakami bölgesindeki fabrika, şekerleme ve pirinç krakerleri üreten Sanko-Seika firması bünyesinde yer alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü - Son Dakika
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