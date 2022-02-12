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Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü - Son Dakika

Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü

12.02.2022 09:57
Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti.

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Niigata eyaletindeki Murakami şehrinde bulunan bir şekerleme fabrikasında dün 23.50 sıralarında meydana gelen ve zorlukla kontrol altına alınan yangında, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Yangının çıktığı esnada fabrikada 30 işçinin çalıştığı öğrenilirken, bazı görgü tanıklarının yangın alarmının çaldığını ve kısa süre sonra elektriklerin kesildiğini söylediği belirtildi. Yaklaşık 10 itfaiye aracının kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla başlayan söndürme çalışmaları 09.00 sıralarında sona erdi. Yangının kesin çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü

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Japonya, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü - Son Dakika
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