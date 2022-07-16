Son dakika haberi... Japonya'da sel felaketi: 106 bin haneye tahliye çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Japonya'da sel felaketi: 106 bin haneye tahliye çağrısı

16.07.2022 09:49

Bir son dakika haberine göre - Japonya'da sel felaketi: 106 bin haneye tahliye çağrısı Japonya'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle 106 bin haneye tahliye emri verildi.

- Japonya'da sel felaketi: 106 bin haneye tahliye çağrısı

MİYAGİ - Japonya'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle 106 bin haneye tahliye emri verildi.

Japonya'nın birçok kesiminde dün akşam itibariyle etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Higashi Matsushima, Sendai, Osaki ve Furukawa şehirleri ile Matsushima ve Osato kasabaları başta olmak üzere Miyagi eyaletinin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, Iwate ve Miyagi eyaletlerindeki birçok nehirde su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği açıklandı. Matsushima kasabasında 14 farklı bölgede heyelan yaşandığı belirtilirken, Sendai şehrindeki 106 bin haneye yönelik tahliye emri yayınlandı. Osaki şehrindeki Birusawa Nehri üzerinde bulunan Maruyama Köprüsü'nün çöktüğünü açıklayan yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Japonya'da sel felaketi: 106 bin haneye tahliye çağrısı - Son Dakika

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