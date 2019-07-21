Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı
20 dakika önce
Japonya'da Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimde zafere Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu ulaştı. Abe, bu sonuçların uzun süredir değiştirmeyi planladığı 'barışçıl' anayasa için halkın kendisine onay verdiği anlamına geldiğini söyledi.
Japonya
'da parlamentonun üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimde zafere Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu ulaştı. Abe'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, seçimlerde çoğunluğu elde ederek 64 sandalye kazandı.
Abe, bu sonuçların uzun süredir değiştirmeyi planladığı 'barışçıl' anayasa için halkın kendisine onay verdiği anlamına geldiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:22
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