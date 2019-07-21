Son Dakika Haberleri: Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı
Son Dakika Dünya Haber

Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı

20 dakika önce

Japonya'da Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimde zafere Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu ulaştı. Abe, bu sonuçların uzun süredir değiştirmeyi planladığı 'barışçıl' anayasa için halkın kendisine onay verdiği anlamına geldiğini söyledi.

Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı, System.String[]
Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimde zafere Başbakan Şinzo Abe'nin liderliğindeki iktidar koalisyonu ulaştı. Abe'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, seçimlerde çoğunluğu elde ederek 64 sandalye kazandı.

Abe, bu sonuçların uzun süredir değiştirmeyi planladığı 'barışçıl' anayasa için halkın kendisine onay verdiği anlamına geldiğini söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle
Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da aşırı yağışlar sonrası binlerce kişi için tahliye emri verildi Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı Takım elbiseli adamın ıslanmamak için bulduğu çözüm pes dedirtti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:43:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da Senato seçimlerini kazanan Şinzo Abe'den 'barışçıl' anayasada revizyon mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]