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Japonya'da seradan 108 kilo çilek çalındı - Son Dakika

Japonya'da seradan 108 kilo çilek çalındı

01.02.2022 13:14
Japonya'da seradan 108 kilo çilek çalındı

Japonya'daki bir çilek serasına giren hırsızlar yaklaşık 24 bin TL değerindeki 108 kilo çileği çaldı.

Japonya'daki bir çilek serasına giren hırsızlar yaklaşık 24 bin TL değerindeki 108 kilo çileği çaldı. Polis, eyalette ilk olmayan hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Japonya'nın Tochigi eyaletindeki bir seraya giren hırsızlar, 108 kilo çilek çaldı. Tochigi eyaletinin Mibu kasabasındaki bir çilek yetiştiricisi çilekleri toplamak için seraya girmesinin ardından Tochi-Otome olarak adlandırılan iri, parlak renkli ve lezzetli çilek cinsi çileklerinin dalından koparılarak çalındığını fark etti. Yaklaşık 200 bin yen (24 bin TL) değerindeki çileklerin çalınmasının ardından çiftçi durumu polise bildirdi.

Ocak ayının başından bu yana, Tochigi eyaletindeki büyük ölçekli çiftliklerden yüksek miktarda aynı cins çilek çalındığını belirten polis, olayda hırsızların 27 Ocak gecesi ile 29 Ocak sabahı arasındaki bir zaman diliminde seraya girdiğinin tahmin edildiğini söyledi. Polis ayrıca olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi. - TOKYO

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Türk Lirası, Japonya, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da seradan 108 kilo çilek çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da seradan 108 kilo çilek çalındı - Son Dakika
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