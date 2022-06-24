Japonya'da seyir halindeki trende kimyasal madde paniği - Son Dakika
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Japonya'da seyir halindeki trende kimyasal madde paniği

24.06.2022 09:07
Japonya'da seyir halindeki trende kimyasal madde paniği

Japonya'da seyir halindeki bir tren vagonunun zeminine dökülen sıvı madde, 2 kişiyi hastanelik etti.

Japonya'da seyir halindeki bir tren vagonunun zeminine dökülen sıvı madde, 2 kişiyi hastanelik etti. Tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, ilk belirlemelere göre sıvıda toksik bir bileşene rastlanmadığı açıklandı.

Japonya'nın Chiba eyaletindeki Tobu Noda Hattı üzerinde hareket eden trenin vagonunda görülen sıvı bir madde kısa süreli paniğe neden oldu. Emniyet kaynakları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Kashiwa ve Omiya istasyonları arasında düzenli seferini yapan trenin bir vagonunun zemininde yerel saatle 06.15 sularında bilinmeyen bir sıvı maddeye rastlandı. Vagonu saran koku nedeniyle yolcular durumu yetkililere bildirdi ve tren Nodashi İstasyonu'nda durduruldu. Kimyasal saldırı ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, yolcular da tedbir amacıyla tahliye edildi. Sıvının görüldüğü vagonda yolculuk eden 2 kadının mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemede renksiz olduğu belirtilen şüpheli sıvıda toksik bir bileşen tespit edilmediği açıklandı. Sıvının trenin zeminine nasıl döküldüğünü belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Akıllara sarin gazlı metro saldırısını getirdi

Bugün meydana gelen olay, Japonya'da 20 Mart 1995'te Aum Shinrikyo tarikatı tarafından sarin gazı kullanılarak gerçekleştirilen terör saldırısını akıllara getirmesi nedeniyle endişeye neden oldu. Tokyo'daki Kasumigaseki metro istasyonunu hedef alan saldırı 14 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 bin 300 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da seyir halindeki trende kimyasal madde paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da seyir halindeki trende kimyasal madde paniği - Son Dakika
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