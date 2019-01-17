Son Dakika Haberleri: Japonya'da Shindake Yanardağı Patladı

Japonya'da Shindake Yanardağı Patladı

22 dakika önce

Japonya'nın güneyindeki Kuchinoerabu Adası'nda yer alan Shindake yanardağı patladı.

Japonya'da Shindake Yanardağı Patladı, System.String[]
Japonya'nın güneyindeki Kuchinoerabu Adası'nda yer alan Shindake yanardağı patladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Shindake yanardağının sabah saatlerinde patladığı belirtildi.

Patlayan yanardağdan püsküren kül ve dumanların 500 metreye kadar ulaştığının bildirildiği açıklamada, adadaki uyarı seviyesinin 3'e yükseltildiği kaydedildi.

Volkanik akıntıların ise kraterden 1,5 kilometre uzağa kadar ulaştığı ifade edilirken, patlamanın ardından ada halkının güvende olduğu vurgulandı.

Shindake yanardağında 2015'in mayıs ayında meydana gelen patlamaların ardından adanın tüm nüfusu geçici olarak tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Sabah, Kyodo, Japonya, Güncel
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