Japonya'da Siber Saldırılar Rekor Seviyeye Ulaştı
1 saat önce
Japonya'da e-postalar yoluyla gerçekleştirilen siber saldırı sayısı 6 bin 740 ile rekor sayıya ulaştı.
Japonya
'da e-postalar yoluyla gerçekleştirilen siber saldırı sayısı 6 bin 740 ile rekor sayıya ulaştı.
Japonya Ulusal Polis
Ajansı, Perşembe günü yaptığı açıklama ile yıllık gerçekleştirilen siber saldırı anketi bulgularını kamuoyuyla paylaştı. Savunma sanayi ve nükleer enerji endüstrilerinde faaliyet gösteren 7 bin 700'den fazla yerli firmanın siber güvenliğini mercek altına alan araştırma, siber saldırı sayısında artış yaşandığını ortaya koydu. Japonya Ulusal Polis Ajansı, onaylanan hedefli siber saldırı sayısının, 2018'de bir önceki yıla göre 713 artış göstererek 6 bin 740'a ulaştığını söyledi. Bu, ajansın 2012 yılında verileri derlemeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Araştırmaya konu siber saldırıların virüs taşıyan e-postalar aracılığıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren yetkililer, hedefin ise işletmeler ve kamu kuruluşlarının gizli bilgileri olduğunu söyledi. Bilgisayar
korsanları tarafından kullanılan e-posta adreslerinin yüzde 71'inin halka açık adresler olmadığını kaydeden Ulusal Polis Ajansı yetkilileri, kullanılan özel adresleri ise siber saldırıların önceden, profesyonelce hazırlandığının kanıtı olarak görüyor.
Yaklaşan 2020 Tokyo
Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları öncesi tedbirleri artıran Japon polisi, ilgili kuruluşlarla bilgi paylaşımını hızlandırmayı ve siber saldırıları engellemek amacıyla ortak tatbikatlar yapmayı planlıyor. - TOKYO
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:53 Kaynak: İHA
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