Japonya'da siber saldırılara karşı kuantum şifreleme
23.12.2020 08:50
Bir grup Japon firması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmasını başlattığını söyledi.
Bir grup Japon firması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hisse senedi ticaretinin güvenliğini artırmak amacıyla ülkenin kuantum kriptografisine (şifreleme) ilişkin ilk çalışmasını başlattığını söyledi. Grup, kuantum şifrelemenin teoride üçüncü şahısların kırmasının imkansız olduğunu vurguladı.
Toshiba, NEC Corp ve Nomura Holdings tarafından, finans kurumlarına yönelik siber saldırılara ve artan tehditlere karşı teoride kırılması imkansız 'kuantum şifreleme' üzerinde ortak çalışma başlatıldı. Grup, kuantum şifreleme teknolojinin birkaç yıl içinde hisse senedi ticaretinde kullanılacağını umduğunu ifade etti.
Son Dakika Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atıp ölümüne neden olan anne ve sevgilisi yakayı ele verdi Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Barcelona Valladolid deplasmanında rahat kazandı, Messi 46 yıllık rekoru kırdı Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi