Japonya'da şiddetli deprem sonrası durdurulan hızlı tren seferleri yeniden başladı - Son Dakika
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Japonya'da şiddetli deprem sonrası durdurulan hızlı tren seferleri yeniden başladı

14.04.2022 08:53
Japonya'da şiddetli deprem sonrası durdurulan hızlı tren seferleri yeniden başladı

Japonya'nın kuzeydoğusunda geçen ay meydana gelen şiddetli deprem sonrası durdurulan Tohoku hızlı tren hatları hizmete başladı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda geçen ay meydana gelen şiddetli deprem sonrası durdurulan Tohoku hızlı tren hatları hizmete başladı.

East Japan Railway (JR) firması, hasar tespiti sonrası gerekli tadilatların yapıldığı bir aylık süre sonunda seferlerin yeniden başladığını duyurdu.

Böylece, başkent Tokyo'dan yola çıkan bir yolcu, ana karanın en kuzeyindeki Aomori eyaletine hızlı tren kullanarak doğrudan seyahat edebilecek.

Hat üzerinde titremeyi azaltan ekipmanların yeterli düzeyde adapte edilmemesi dolayısıyla trenler olağan maksimum hızının yarısında seyredecek.

Trenler ile hatların altyapısına yönelik depremin yol açtığı hasar, tahmini 15-20 milyar yen (120-160 milyon dolar) arasında kaydedildi.

Bir aylık durdurma periyodu, tüm hatların 1,5 ayda normale döndüğü 9 büyüklüğündeki Mart 2011 depremi sonrası en uzun dönem olarak kayda geçti.

Tohoku hatları üzerinde deprem anında 1000'e yakın nokta hasar görmüş ve Tokyo-Sendai arasında seyir halinde bulunan bir tren raydan çıkmıştı.

Hızlı trenin 17 vagonunun 16'sı raydan ayrılmış, taşıdığı 78 yolcudan 6'sı yaralanmıştı.

Ülkede 16 Mart'ta yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası bölge genelinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da şiddetli deprem sonrası durdurulan hızlı tren seferleri yeniden başladı - Son Dakika


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