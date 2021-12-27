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Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz EtkilediMeteoroloji, Kar Yağışına Karşı Uyardı - Son Dakika

Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz EtkilediMeteoroloji, Kar Yağışına Karşı Uyardı

27.12.2021 09:43

- Japonya'da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Meteoroloji, kar yağışına karşı uyardı Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 48 uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferlerinde ise gecikmeler yaşandı.

- Japonya'da şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji, kar yağışına karşı uyardı

TOKYO - Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 48 uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferlerinde ise gecikmeler yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 24 saat daha sürmesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Japonya'nın Kuzey ve Batı kesimlerinde dünden itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı bugün de etkili oluyor. Hyogo eyaletinin Asago şehrinde kar seviyesi son 24 saatte 71 santimetreye ulaşırken, Shiga eyaletinin Hikone şehrinde ise 68 santimetrelik rekor kar yağışı kaydedildi. Şiddetli kar yağışı nedeniyle en az 48 yurt içi uçuş iptal olurken, bazı hızlı tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Kardan etkilenen bölgelerdeki otoyollarda trafik akışı aksarken birçok kesimde park halindeki araçlar karlara gömüldü. Salı sabahına kadarki 24 saatlik süre zarfında Niigata eyaletinde 90 santimetre, Gifu eyaleti ve Kansai bölgesinde 80 santimetre kar beklendiğini açıklayan JMA, trafikte yaşanabilecek aksamalar ve elektrik kesintilerine karşı vatandaşları hazırlıklı olmaya çağırdı.

Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz EtkilediMeteoroloji, Kar Yağışına Karşı Uyardı
Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz EtkilediMeteoroloji, Kar Yağışına Karşı Uyardı
Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz EtkilediMeteoroloji, Kar Yağışına Karşı Uyardı

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Meteoroloji, Japonya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz EtkilediMeteoroloji, Kar Yağışına Karşı Uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da Şiddetli Kar Yağışı Hayatı Olumsuz EtkilediMeteoroloji, Kar Yağışına Karşı Uyardı - Son Dakika
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