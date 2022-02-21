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Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

21.02.2022 09:55

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 134 uçuş ve 683 tren seferinin iptal edilirken, bazı şehirlerde de eğitime geçici olarak ara verildi.

Japonya'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 134 uçuş ve 683 tren seferinin iptal edilirken, bazı şehirlerde de eğitime geçici olarak ara verildi.

Japonya'nın Hokkaido ve Kuzeydoğu Thoku bölgelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi JR, sınırlı ekspres trenler de dahil olmak üzere 683 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını, havayolu şirketleri de Hokkaido'da 134 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Hokkaido'daki Abashiri, Monbetsu ve Kitami şehirleri ile Tokoro Kasabası'nda da tüm ilkokul ve ortaokullarda geçici olarak eğitime ara verildi.

YETKİLİLER UYARDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli kar yağışı ve fırtınanın, Çarşamba sabahına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Kar kalınlığının Niigata eyaletinde 80 cm, Hokkaido ve Nagano eyaletlerinde ise 50 cm'ye ulaşabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaya çağırdı. Yerel otoriteler ise ulaşım hatlarında yaşanabilecek aksamalara karşı güncel bilgileri takip etme uyarısında bulundu.

(Burak Ersoy/ İHA)

Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Fırtına, Japonya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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