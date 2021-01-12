- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi

12.01.2021 13:10

- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi

TOKYO - Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Japonya'nın kuzey ve batı bölgelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etki gösteren şiddetli kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Ölümlerin Niigata, Fukui ve Ishikawa eyaletlerinden bildirildiği öğrenilirken, en az 300 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralanma vakalarının çoğu kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelirken, bazı bölge sakinleri ise buzlanma nedeniyle yaşanan kazalarda yaralandı.

Hayatı felç etti

Japonya'da geçtiğimiz hafta itibariyle etki gösteren soğuk hava dalgası şiddetli kar ve fırtınaya neden olmuş, hava koşulları Fukui, Ishikawa, Toyama, Niigata ve Akita eyaletleri başta olmak üzere Japon Denizi'nin kıyı kesimlerindeki bazı bölgelerde hayatı felç etmişti. Binlerce ev geçici süreyle elektriksiz kalırken, birçok iç hat uçuşu da iptal edilmişti. Karayolu ulaşımını da sekteye uğratan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kalmıştı.

Toplam bilanço 40'a ulaştı

Son gelişmelerle birlikte Japonya'da Aralık ayı itibariyle farklı eyaletlerde etki gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 40'a yükselmiş oldu.

- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi
- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi
- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi
- Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi

Japonya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bursasporlu Ali Akman için Chelsea ve Arsenal devreye girdi Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu
Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle         
13:17
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor         
11:58
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı         
11:50
Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular         
11:19
Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor         
11:04
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 13:44:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Japonya'da şiddetli kar yağışında ölü sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei