Japonya'da şiddetli rüzgar park halindeki aracı sürükledi

Japonya'nın Fukushima eyaletine bağlı Koriyama kentinde bir sürücü kursunun bahçesinde 10 kişinin eğitimde olduğu sırada park halinde bulunan bir araba, sert rüzgarlar nedeniyle metrelerce sürükledi.

OTOMOBİL 15 METRE SAVRULDU

Rüzgarın şiddeti ile yaklaşık 15 metre savrulan araç, yanındaki ve çevredeki diğer araçlara çarptı. Olay anında bahçede bulunan 10 kişiden yaralanan kimse olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.