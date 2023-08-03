Japonya'da şiddetli rüzgar park halindeki aracı sürükledi - Son Dakika
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Japonya'da şiddetli rüzgar park halindeki aracı sürükledi

03.08.2023 17:21

Japonya'nın Fukushima eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir sürücü kursunun bahçesinde park halindeki aracı metrelerce sürükledi. Koriyama kentinde bulunan sürücü kursunda eğitim alan 10 kişi olay sırasında yaralanmadı.

Japonya'nın Fukushima eyaletine bağlı Koriyama kentinde bir sürücü kursunun bahçesinde 10 kişinin eğitimde olduğu sırada park halinde bulunan bir araba, sert rüzgarlar nedeniyle metrelerce sürükledi.

OTOMOBİL 15 METRE SAVRULDU

Rüzgarın şiddeti ile yaklaşık 15 metre savrulan araç, yanındaki ve çevredeki diğer araçlara çarptı. Olay anında bahçede bulunan 10 kişiden yaralanan kimse olmadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Japonya'da şiddetli rüzgar park halindeki aracı sürükledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli rüzgar park halindeki aracı sürükledi - Son Dakika
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