Son Dakika Haberleri: - Japonya'da Şiddetli Yağış Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika Güncel - Japonya'da Şiddetli Yağış Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

- Japonya'da Şiddetli Yağış Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

- Japonya'da şiddetli yağış sonucu 10 kişi hayatını kaybettiTOKYO - Japonya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları ve toprak kaymalarında 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

- Japonya'da şiddetli yağış sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

TOKYO - Japonya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları ve toprak kaymalarında 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu ayın başında Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu yıkımla yüzyüze gelen Japonya, dün de ülkenin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde etki gösteren şiddetli yağışlara teslim oldu. Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle, birçok bölgede toprak kaymaları ve su baskınları meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 10 kişinin hattını kaybettiğini doğrulayan yerel otoriteler, kayıp olarak kayıtlara geçen 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Barajlar doldu nehirler taştı

Fukushima eyaletindeki Iwaki Şehri'nde bazı nehirlerde taşkın yaşandığı bildirildi. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere üst katlara ve bulabildikleri yüksek yerlere çıkarak sele karşı önlem alma çağrısı yaptı. Fukushima'da bulunan Minamisoma şehrinde ise, tam doluluğa ulaşan bir barajdan salınan suların, bölgedeki akarsulardaki su seviyelerini yükselttiği belirtilerek yerel halka sel riski uyarısı yapıldı.

Arama çalışmaları sürüyor

Kurtarma ekiplerinin, Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde toprak kayması yaşanan bölgelerde kayıpları arama çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, aynı bölgede meydana gelen sel baskınları nedeniyle bazı hanelerin sular altında kaldığı öğrenildi. Cuma gece geç saatlere dek etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle iniş yapacak 20 uçağın Chiba'daki Narita Havaalanı'nından, diğer havaalanlarına yönlendirildiği açıklandı. Chiba bölgesinde bazı tren seferleri cuma günü gerçekleştirilemezken, seferlerde yaşanan aksamaların kısmi olarak bugün de devam edeceği ifade edildi.

- Japonya'da Şiddetli Yağış Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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