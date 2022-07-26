Japonya'da şiddetli yağış: Yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı - Son Dakika
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Japonya'da şiddetli yağış: Yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı

26.07.2022 09:27

- Japonya'da şiddetli yağış: Yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açarken, riskli kesimlerde yaşayan yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

- Japonya'da şiddetli yağış: Yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı

TOKYO - Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açarken, riskli kesimlerde yaşayan yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Shizuoka eyaleti başta olmak üzere Japonya'nın farklı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hamamatsu şehrinin yerel yönetimi, afet riski taşıyan kesimlerdeki 74 bin 984 hanede yaşayan 189 bin 526 kişiye tahliye çağrısında bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı ise su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olma uyarısı yaptı. Kosai şehrinde de 973 hanede yaşayan 2 bin 333 kişiye yönelik tahliye emri yayınlandı.

Caddeler göle döndü

Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, bazı araçların yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı nehirlerdeki su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği bildirildi. Uzmanlar yeni sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma çağrısında bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirleri için güncel bilgileri takip etme uyarısı yapıldı.

Geçen hafta da hayatı felç etmişti

Şiddetli yağışlar geçtiğimiz hafta Japonya'nın Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi ve Shimane eyaletlerini vurmuş, birçok bölgede sel baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyelerinin kritik düzeye ulaştığı açıklanmıştı. Yerel otoriteler riskli bölgelerdeki 220 bin hanede yaşayan 470 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlamıştı.

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Kaynak: İHA

Shizuoka, Japonya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da şiddetli yağış: Yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli yağış: Yaklaşık 192 bin kişiye tahliye çağrısı - Son Dakika
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