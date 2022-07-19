Yangın ve Afet İdare Ajansı tarafından Yamaguchi, Shimane, Ehime, Fukuoka ve Saga bölgelerinde toplam 482 bin kişi için tahliye emri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

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