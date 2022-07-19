Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

19.07.2022 16:55
Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Japonya'nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Japonya'nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Kyuşu bölgesindeki Fukuoka, Saga, Oita kentlerinde ve ülkenin güneyindeki Yamaguchi kentinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor.

JMA, Kyuşu bölgesinde ve Yamaguchi kentinde etkili olan yağışların sel felaketine yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Yangın ve Afet İdare Ajansı tarafından Yamaguchi, Shimane, Ehime, Fukuoka ve Saga bölgelerinde toplam 482 bin kişi için tahliye emri verildi.

Ülkede bazı tren seferlerinin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika
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