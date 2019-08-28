Son Dakika Haberleri: Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 3 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 3 ölü

2 saat önce

Japonya'da devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 3 ölü, System.String[]
Japonya'da devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selde 3 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaklaşık 1.6 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliyesine karar verildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Japonya'nın Kyushu adasında şiddetli yağışlar sele neden oldu. NHK'da yer alana habere göre, sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Japonya Meteoroloji Dairesi, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması uyarısı ve vatandaşlara 'dikkatli olun' çağrısı yaptı. Adanın Saga bölgesinin sele teslim olduğu ve selde mahsur kalan vatandaşlar için botlarla kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 1.6 milyon kişinin, güvenli bölgelere tahliyesine karar verildi.
Ayrıca, sel nedeniyle bazı tren seferlerinin geçici olarak iptal edildiği ve bazı otoyolların da trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Öte yandan, sosyal medyada sele dair paylaşılan görüntülerde bazı gençlerin sokaktaki sel sularında yüzdüğü görüldü.
Görüntü Dökümü
-------------------------
-Sular altında kalmış araçlar
-Devam eden yağışlar ve sular altındaki sokaklar
-Meydana gelen toprak kayması
-Sular altında kalmış sokaklarda ilerleyen araçlar
-Selden görüntüler
-Sokaktaki sel sularında yüzen gençler (02: 47'den itibaren)


Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi! Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]