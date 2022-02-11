Japonya'da şirket ödeneklerini suistimal eden medya yöneticisi istifa etti - Son Dakika

Japonya'da, şirket ödeneklerini kötüye kullandığı ortaya çıkan TV Asahi Group Başkanı görevinden ayrıldı.

TV Asahi Group Başkanı Kameyama Keiji, kanalın bağlı olduğu şirketin ödeneklerini kötüye kullanması sonrası istifa etti.

Şirket Yönetim Kurulu, görevine Haziran 2019'da getirilen 63 yaşındaki medya yöneticisinin istifa dilekçesini kabul ettiğini açıkladı.

Ödenek suistimali, ulusal yayın yapan kanalın spor biriminde amacı dışında kullanılan bir dizi ödenekler sonrası aralıkta kurulan kanal içi soruşturma komisyonunca ortaya çıkarılmıştı.

Komisyon, ödeneklerin kötüye kullanımının, Kameyama'nın ülke çapında spor etkinliklerine katılmak üzere seyahatleri sırasında gerçekleştiğini bildirdi. Kasım 2021'deki bir etkinlikte bir akşam yemeği ve golf etkinliğine 600 bin yen (5 bin 200 dolar) harcandığı ve harcamaların "iş kapsamlı gösterildiği" belirtildi.