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Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı - Son Dakika

Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı

08.11.2021 07:21
Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı

Japonya'da son 15 aydır ilk kez yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmadı.

Japonya'da son 15 aydır ilk kez yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı yaşanmadı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke geneli Kovid-19 vaka ve can kaybı verilerini güncelledi.

Buna göre, vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükseldi. Salgın kaynaklı can kaybı ise yaşanmadı.

En son ölü sayısının 18 bin 322'ye çıktığı kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün Şubat 2020'de bildirildiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Nisan 2021'de 10 bini geçmişti.

Verilere göre, 126 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü Kovid-19'a karşı iki doz aşılandı.

Ülke genelinde 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da son 15 aydır ilk kez Kovid-19'dan ölen olmadı - Son Dakika
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