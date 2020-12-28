Japonya'da Suga kabinesinin kamuoyu desteği eriyor - Son Dakika

Japonya'da Suga kabinesinin kamuoyu desteği eriyor

28.12.2020 07:47
Japonya'da Suga kabinesinin kamuoyu desteği eriyor, System.String[]

Nikkei Research'ün araştırmasına göre Japonya'da eylülde göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide kabinesinin kamuoyu desteği yüzde 42'ye geriledi.

Nikkei Research'ün araştırmasına göre Japonya'da eylülde göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide kabinesinin kamuoyu desteği yüzde 42'ye geriledi.

Japon kuruluşun, hafta sonu telefon üzerinden düzenlediği ve yaklaşık 950 kişiden yanıt aldığı araştırmasına göre, Suga kabinesinin kamuoyu popülerliği kaybediliyor.

Buna göre, kuruluşun kasımda derlediği araştırmada yüzde 58 çıkan kabinenin kamuoyu desteği, 16 puan gerileyerek yüzde 42'ye düştü.

Araştırmaya katılanların yüzde 48'i kabinenin "liderlik vasfı" eksikliği yaşadığını, yüzde 59'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi "yetersiz" gördüğünü iletti.

Katılımcılara, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun ofisinin, "Sakura-mirukai" akşam yemeği toplantılarının masraflarını, kısmen devlet bütçesinden karşılandığının ortaya çıkması soruldu.

Yaklaşık yüzde 74'ü, ofis sekreterinin, lüks otellerdeki toplantıların masrafların kısmen karşılandığını kabul etmesi sonrası parlamentoda özür dileyen Abe'nin açıklamalarını "ikna edici" bulmadı.

Katılımcıların yüzde 82'si, görev döneminde yumurta üreticisi bir firmadan rüşvet kabul ettiği iddia edilen eski Tarım Bakanı Yoşikawa Takamori'nin ofisinin aranması olayını "tasvip edilemez" olarak niteledi.

Kyodo ajansına göre, seçildiği eylül ayında yüzde 66 olan, ekimde yüzde 60'a düşen Suga'nın kamuoyu desteği oranı, kasım ayında yüzde 63'e çıksa da aralık başındaki ankette yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Japonya'da Suga kabinesinin kamuoyu desteği eriyor - Son Dakika


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