Abe'nin sadece yurt içinde değil, Japonya dışında da "hatırının sayıldığını" kaydeden Kişida, törende uluslararası temsilcilerin taziyelerini iletme fırsatı bulacağını bildirdi.

Japonya 'da suikast sonucu hayatını kaybeden, "en uzun süre başbakan" unvanlı Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesi merasimine 4 bin 300 katılımcı bekleniyor.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya, Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesine hazırlanıyor - Son Dakika

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