Japonya, Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesine hazırlanıyor - Son Dakika
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Japonya, Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesine hazırlanıyor

26.09.2022 08:14
Japonya, Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesine hazırlanıyor

Japonya'da suikast sonucu hayatını kaybeden, "en uzun süre başbakan" unvanlı Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesi merasimine 4 bin 300 katılımcı bekleniyor.

Japonya'da suikast sonucu hayatını kaybeden, "en uzun süre başbakan" unvanlı Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesi merasimine 4 bin 300 katılımcı bekleniyor.

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapma unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları devam ediyor.

Tokyo'da aile mensupları ve yakın dostlarının katıldığı, 12 Temmuz'daki özel cenaze merasimi sonrası, Kişida Fumio hükümeti devlet cenazesi düzenlenmesi kararı aldı.

Abe'nin sadece yurt içinde değil, Japonya dışında da "hatırının sayıldığını" kaydeden Kişida, törende uluslararası temsilcilerin taziyelerini iletme fırsatı bulacağını bildirdi.

Yoşida Şigeru'nun 1967'deki cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir başbakan için devlet nezdinde ilk resmi cenaze töreni olacak.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, başkentin Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" salonunda yapılacak merasime 4 bin 300 katılımcı beklediklerini söyledi.

İmparatorluk Sarayı'nın kuzeyinde, nehir ve taş yapılarla çevrili Kita-no-maru Park içindeki "Nippon Budokan"ın etrafında emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de katılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya, Abe Şinzo için düzenlenecek devlet cenazesine hazırlanıyor - Son Dakika
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