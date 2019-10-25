Son Dakika Haberleri: Japonya'da taht töreninden İtalya'daki sel felaketine... Haftanın no comment görüntüleri
Son Dakika Dünya Japonya'da taht töreninden İtalya'daki sel felaketine... Haftanın no comment görüntüleri

Japonya'da taht töreninden İtalya'daki sel felaketine... Haftanın no comment görüntüleri

15 dakika önce

Japonya'da İmparator Naruhito resmen Krizantem tahta çıkarken, İspanya'da ise Diktatör Franco'nun naaşı ölümünden 44 yıl sonra mozeleden çıkarıldı.

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Japonya'da İmparator Naruhito resmen Krizantem tahta çıkarken, İspanya'da ise Diktatör Franco'nun naaşı ölümünden 44 yıl sonra mozeleden çıkarıldı. İtalya'da hem sel felaketi hem de robotların yeşil sahada gösterisi vardı. Son yedi günün ilgi çeken görüntüleri 'Haftanın no commentleri'nde...

Japonya'da taht töreninden İtalya'daki sel felaketine... Haftanın no comment görüntüleri

Japonya, İspanya, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:12 
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