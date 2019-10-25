Japonya'da taht töreninden İtalya'daki sel felaketine... Haftanın no comment görüntüleri
15 dakika önce
Japonya'da İmparator Naruhito resmen Krizantem tahta çıkarken, İspanya'da ise Diktatör Franco'nun naaşı ölümünden 44 yıl sonra mozeleden çıkarıldı.
Japonya'da İmparator Naruhito resmen Krizantem tahta çıkarken, İspanya'da ise Diktatör Franco'nun naaşı ölümünden 44 yıl sonra mozeleden çıkarıldı. İtalya'da hem sel felaketi hem de robotların yeşil sahada gösterisi vardı. Son yedi günün ilgi çeken görüntüleri 'Haftanın no commentleri'nde...
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:12
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