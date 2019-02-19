Son Dakika Haberleri: Japonya da Tanıdı

Japonya da Tanıdı

48 dakika önce

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdıklarını duyurdu.

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Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdıklarını duyurdu. Venezuela'da devam eden yönetim krizinin uluslararası diplomasi de yansımaları devam ederken konuya dair Japonya'dan bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıdıklarını duyurdu. Kono, "Guaido'ya Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak açık desteğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Venezuela, Japonya, Güncel
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